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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر من رمضان يُتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين"

صدى البلد

تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمواقع تنفيذ وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " وعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية بمدينة العاشر من رمضان.

في ذات السياق، قام المهندس علاء منيع، بالمرور على الأعمال الجارية بموقع تنفيذ 52 عمارة ضمن  المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " شرق حى الأندلس بالحى الـ16 بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.

وتفقد المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق بالحي الـ20، كما تم المرور على الحى الـ21 لتفقد أعمال تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة " سكن كل المصريين " بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.

في سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" محور الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120)م٢/ للوحدة، موضحاً أن المشروع يشمل أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وأشار " منيع " إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حضانتين بالحى 16 بالقطعة رقم 81 منطقة رقم 4،  والقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5 ، وتنفيذ سوقين تجاريتين نموذج 12 محلاً بالحى 16، بالقطعة رقم 80   بالمنطقة رقم 4 ، والقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5.

وأضاف "منيع" أنه جارٍ استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسى بحى الأندلس نموذج 3 أدوار بسعة 33 فصلا، وذلك لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاورة، حيث يجري تنفيذ المدرستين بمنطقة خدمات الحي.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية.
 

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