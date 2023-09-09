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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بجميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة المدارس لتنفيذه.
 

كما قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استغلال أسوار المدارس في أي إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من الأغراض، في العام الدراسي الجديد. 

ووجه وزير التربية والتعليم، مديري مديريات التربية والتعليم، بأنه في حال ضبط أي مخالفات على أسوار المدارس؛ لا بد أن تتم إزالتها على الفور، مع كتابة مأثورات تحث على التمسك بالسلوكيات والقيم الحميدة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على عدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسة أو حزبية أو دينية؛ حرصا على عدم إقحام الطلاب في تلك الصراعات. 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي المدارس

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