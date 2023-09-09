صفقة الأهلي المحتملة.. أرقام أنطوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

دخل اللاعب الفرنسي أنطوني موديست، قائمة اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وفقا لعدد من التقارير الصحفية واللاعب نفسه.

ورحل أنطوني موديست عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

أرقام أنطوني موديست

شارك موديست في 29 مباراة مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي بمجموع 1269 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدف وحيد.

ولعب مودريست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء.

لعب موديست لمنتخبات فرنسا تحت 17 و 18 و 19 و 21 عاما، لكنه لم يمثل المنتخب الأول في أي مناسبة.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الأهلي يدرس التعاقد مع أنطوني موديست لمدة واحد فقط في ظل تقدم اللاعب في العمر، واقتراب انتهاء الميركاتو الصيفي دون تحقيق رغبة المدرب مارسيل كولر بالتعاقد مع مهاجم سوبر.

يذكر أن الأهلي فشل مؤخرا في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، بسبب تمسك النادي الكوري بخدمات اللاعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.