مفتي أوكرانيا: نحتاج لترسيخ مبدأ الأمن الدعوي في الفضاء الإلكتروني ومنع غير المتخصصين

أكد الشيخ أحمد التميم مفتي أوكرانيا، أنه قل من يحضر مجالس العلم وكثر من يحضر مجالس العبث، اما الفضاء الالكتروني فقد سبقنا اليه ما سبق، وللأسف استغله البعض استغلالا سيئا، ونأمل نحن كمسلمين ان نستغله بشكل إيجابي فيما يخدم مجتمعاتنا الإسلامية

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية بمؤتمر المحلس الأعلى للشئون الإسلامية الممعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة نرى كثير من الاشخاص يسمي نفسه المفتي فلان او الدكتور الفلان فيفتي في امور الشرع عن طريق الأون لاين، مستغلين الفضاء الالكتروني وهم ليسوا على علاقة بالشريعة او الفتوى.

يجب ان نرسخ لمبدأ الأمن الدعوي في الفضاء الالكتروني ومنع غير المتخصصين ، كما يحدث في محال الطب حيث لا يجري العملية الجراحية إلا الطبيب المختص ومنع مزاولة المهنة إلا خريج كلية الطب، فبما لا نطبق ذلك على الفتوى والشريعة الإسلامية.

وشارك في الموتمر نحو 200 وزير ومفتي وعالم من 62 دولة حول العالم.

ويدور المؤتمر حول "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.