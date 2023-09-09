السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: نتطلع أن تخرج قمة العشرين، برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة العشرين، اليوم السبت، أن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظورًا شاملاً لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف.

التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين

وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين، مشددا على أن عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لإتاحة الفرص، ولوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.

وأكد الرئيس السيسي على أن احتواء تهديدات أزمة الغذاء المتنامية، بشكل خاص على القارة الافريقية، يستدعى وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي.