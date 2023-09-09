مصرع مدني وإصابة آخر في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك

قال رئيس بلدية دونيتسك المعين من قبل روسيا، أليكسي كوليمزين، اليوم السبت، إن مدنيا قتل وأصيب آخر في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

وقال كوليمزين في قناته على تيليجرام إن عددا من المباني تضررت في عدة أحياء بالمدينة.

ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا تحتلها روسيا جزئيا وأعلنت أنها تابعة لها العام الماضي في خطوة أدانتها معظم الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.

وقد أعربت روسيا عن غضبها في الماضي عندما أدت الهجمات الأوكرانية إلى مقتل مدنيين في دونيتسك وأماكن أخرى. لكن هجماتها أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الأوكرانيين.

وقالت الأمم المتحدة في يوليو الماضي إن أكثر من 9000 مدني أوكراني، بينهم أكثر من 500 طفل، قتلوا خلال الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022، وإن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.