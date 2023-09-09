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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

المؤلف محمد صلاح
المؤلف محمد صلاح العزب أثناء ندوته بصدى البلد

كرم موقع صدى البلد المؤلف محمد صلاح العزب بعد نجاح مسلسله الأخير سفاح الجيزة والذي يعرض خلال هذه الفترة على منصة شاهد.

وأثناء ندوة تكريمه تطرق محمد صلاح فى الحديث عن تفاصيل تحضيره للمسلسل وتعاونه مع أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري.
كما كشف محمد صلاح العزب عن تفاصيل الحلقات الأخيرة والمفاجآت التى ينتظرها المشاهد الفترة القادمة، بالإضافة إلى كشفه حقيقة تواصله مع أهل السفاح الحقيقي بعد عرض المسلسل.

وقال محمد صلاح العزب خلال الندوة عن رأيه فى الأزمة التى شهدها الوسط الفني بعد تسريب قائمة التصنيف الجديدة للمؤلفين وتحديد أجرهم، بالإضافة إلى حقيقة حذف الرقابة لمشاهد كثيرة من سفاح الجيزة.
 

 

مسلسل سفاح الجيزة  

 وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى.

 

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip.

 

أحداث مسلسل سفاح الجيزة 

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

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سفاح الجيزة المؤلف محمد صلاح العزب منصة شاهد

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