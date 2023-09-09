في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

كرم موقع صدى البلد المؤلف محمد صلاح العزب بعد نجاح مسلسله الأخير سفاح الجيزة والذي يعرض خلال هذه الفترة على منصة شاهد.



وأثناء ندوة تكريمه تطرق محمد صلاح فى الحديث عن تفاصيل تحضيره للمسلسل وتعاونه مع أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري.

كما كشف محمد صلاح العزب عن تفاصيل الحلقات الأخيرة والمفاجآت التى ينتظرها المشاهد الفترة القادمة، بالإضافة إلى كشفه حقيقة تواصله مع أهل السفاح الحقيقي بعد عرض المسلسل.



وقال محمد صلاح العزب خلال الندوة عن رأيه فى الأزمة التى شهدها الوسط الفني بعد تسريب قائمة التصنيف الجديدة للمؤلفين وتحديد أجرهم، بالإضافة إلى حقيقة حذف الرقابة لمشاهد كثيرة من سفاح الجيزة.



مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

375204697_337256041972808_8151325038029553112_n

375204697_3513562162227077_1119927488322812541_n

375205319_324877736593409_8741156018381093004_n

375205626_965566254513804_8563360652686809635_n

375208700_860715302295493_7107845504477546103_n

375214980_138778625923077_3543349906885097609_n

375237648_606126641453477_140141584361574338_n

375475990_648563114033541_5392218854989155443_n

375485689_515102037489862_4855808636764349770_n

375488167_6675854605816081_3838816537808812984_n

375209564_615694167129964_7845566772565990047_n