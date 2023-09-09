زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة ميناهاسا، اليوم السبت، شمالي إندونيسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في جزيرة سولاويزي الإندونيسية اليوم السبت.

وكان عمق الزلزال 10 كيلومترات (6.21 ميلا) تحت سطح الأرض، وفقًا للمركز، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بحسب المعلومات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار في المحيط الهادئ" وهي منطقة نشطة زلزاليا للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على القشرة الأرضية وتخلق عددا كبيرا من الزلازل والنشاط البركاني.