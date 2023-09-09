زبد البحر.. ظاهرة طبيعية تثير الجدل

زبد البحر هو رغوة بيضاء كثيفة تتشكل على سطح الماء في البحار والمحيطات، وهو ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة تفاعل العديد من العوامل، بما في ذلك الرياح والأمواج والطحالب والحيوانات البحرية.



قال الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر إن حدوث ظاهرة زبد البحر أو ما يسمي "see fom" هي ظاهرة قديمة وتحدث دائما على امتداد البصر في البحار، لكنها تزيد عند زيادة سرعة الرياح ما تؤدي إلى ظهور الفوم الأبيض وهو زبد البحر على الشاطئ.

ويظهر زبد البحر كموج أبيض من بعيد لكنها في الحقيقة رغاوي بيضاء نتيجة لزيادة ملوحة البحر وتزداد وتقل هذة الرغاوي نتيجة ارتفاع عمود المياه وسرعة الأمواج، وكلما كان عمود المياه في مناطق ضحلة يزيد من زبد البحر و حدة هذة الرغاوي.

وأوضح أستاذ علوم البحار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لون الزبد يختلف من شاطئ لآخر حسب نقاء المنطقة فهو في الأساس لونة أبيض ثلجي ويتغير لونة إلى الرمادي لو كانت المياه فيها تلوث أو كمية عالية من الرمال السوداء، ويميل لونه إلى الأخضر بوجود الطحالب، وتتأثر أيضا كثافة الزبد بسبب سرعة تتابع وانكسار الأمواج فتزيد من كثافته وأيضا من مسببات زيادة زبد البحر على الشواطئ زيادة نسبة ملوحة البحر.

وأكد أستاذ علوم البحار أن ظاهرة زبد البحر ليس لها أي علاقة بالتغيرات المناخية، وهي ظاهرة صحية لتنقية شوائب البحر وطردها على الشاطئ سواء كانت عوالق بشرية أو بترولية ويدل ظهور الزبد على ارتفاع الرياح في البحر وتوجد هذه الظاهرة بكثافة في أستراليا ويذهب السائحون للاستمتاع بهذه الرغاوي على شاطئ البحر ولا توجد في المياه العذبة وهي غير متكررة.

يمكن أن يكون لزبد البحر تأثيرات إيجابية وسلبية على البيئة، ففي بعض الحالات، يمكن أن يساعد زبد البحر في إزالة الملوثات من الماء عن طريق حبس هذه الملوثات في الفقاعات، كما يمكن أن يساهم زبد البحر في إثراء التنوع البيولوجي في البحر عن طريق توفير مصدر غذاء للحيوانات البحرية.

أسباب تؤدي إلى تشكل زبد البحر:

الاضطرابات في سطح الماء: تؤدي الرياح والأمواج إلى اضطراب سطح الماء، مما يؤدي إلى خلط الدهون والبكتيريا والمواد العضوية الأخرى، مما يسهل تشكل الفقاعات.

ارتفاع نسبة الدهون في الماء: تساهم ظاهرة الطحالب الزهرية في ارتفاع نسبة الدهون في الماء، مما يؤدي إلى تشكل المزيد من زبد البحر.

الأنشطة البشرية: قد تساهم بعض الأنشطة البشرية في تشكل زبد البحر، مثل تفريغ مياه الصابورة من السفن أو التخلص من النفايات الصناعية في البحر.