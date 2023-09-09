عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زبد البحر.. ظاهرة طبيعية تثير الجدل

صدى البلد

زبد البحر هو رغوة بيضاء كثيفة تتشكل على سطح الماء في البحار والمحيطات، وهو ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة تفاعل العديد من العوامل، بما في ذلك الرياح والأمواج والطحالب والحيوانات البحرية.


قال الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر إن حدوث ظاهرة زبد البحر أو ما يسمي "see fom" هي ظاهرة قديمة وتحدث دائما  على امتداد البصر في البحار، لكنها تزيد عند زيادة سرعة الرياح ما تؤدي إلى ظهور الفوم الأبيض وهو زبد البحر على الشاطئ.

ويظهر زبد البحر كموج أبيض من بعيد لكنها في الحقيقة رغاوي بيضاء نتيجة لزيادة ملوحة البحر وتزداد وتقل هذة الرغاوي نتيجة ارتفاع عمود المياه وسرعة الأمواج، وكلما كان عمود المياه في مناطق ضحلة يزيد من زبد البحر و حدة هذة الرغاوي.

 

وأوضح أستاذ علوم البحار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لون الزبد يختلف من شاطئ لآخر حسب نقاء المنطقة فهو في الأساس لونة أبيض ثلجي ويتغير لونة إلى الرمادي لو كانت المياه فيها تلوث أو كمية عالية من الرمال السوداء، ويميل لونه إلى الأخضر بوجود الطحالب، وتتأثر أيضا كثافة الزبد بسبب سرعة تتابع وانكسار الأمواج فتزيد من كثافته وأيضا من مسببات زيادة زبد البحر على الشواطئ زيادة نسبة ملوحة البحر.

وأكد أستاذ علوم البحار أن ظاهرة زبد البحر ليس لها أي علاقة بالتغيرات المناخية، وهي ظاهرة صحية لتنقية شوائب البحر وطردها على الشاطئ سواء كانت عوالق بشرية أو بترولية ويدل ظهور الزبد على ارتفاع الرياح في البحر وتوجد هذه الظاهرة بكثافة في أستراليا ويذهب السائحون للاستمتاع بهذه الرغاوي على شاطئ البحر  ولا توجد في المياه العذبة وهي غير متكررة.

يمكن أن يكون لزبد البحر تأثيرات إيجابية وسلبية على البيئة، ففي بعض الحالات، يمكن أن يساعد زبد البحر في إزالة الملوثات من الماء عن طريق حبس هذه الملوثات في الفقاعات، كما يمكن أن يساهم زبد البحر في إثراء التنوع البيولوجي في البحر عن طريق توفير مصدر غذاء للحيوانات البحرية.

أسباب تؤدي إلى تشكل زبد البحر:

الاضطرابات في سطح الماء: تؤدي الرياح والأمواج إلى اضطراب سطح الماء، مما يؤدي إلى خلط الدهون والبكتيريا والمواد العضوية الأخرى، مما يسهل تشكل الفقاعات.
ارتفاع نسبة الدهون في الماء: تساهم ظاهرة الطحالب الزهرية في ارتفاع نسبة الدهون في الماء، مما يؤدي إلى تشكل المزيد من زبد البحر.
الأنشطة البشرية: قد تساهم بعض الأنشطة البشرية في تشكل زبد البحر، مثل تفريغ مياه الصابورة من السفن أو التخلص من النفايات الصناعية في البحر.

زبد البحر رغوة بيضاء رغوة بيضاء كثيفة البحار المحيطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد 10 سبتمبر

للكادحين .. 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه

المغرب تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر

15 عضوا بالكونجرس لـ بايدن: إسرائيل تمارس التمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني

الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي آيفون وأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ