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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طرق الالتحاق بـ كليات الهندسة من معهد فنى صحي

صورة أرشفية
صورة أرشفية

كثير من الأحيان يقف مجموع الطالب حائلا بينه وبين الدخول إلى كلية الهندسة أو خريج معهد فنى صحى لذا يبحث بعضهم عن طريق آخر ليسلكه ويصل إلى كلية الهندسة، ألا وهو طريق المعاهد الحكومية التى تُتيح لطلابها بعد الانتهاء من الدراسة بمجموع ما، خوض دبلومة «فوق المتوسط» لتأهيلهم إلى كلية الهندسة، أو بعض الكليات الأخرى أيضًا.

 

المعهد الفني الصناعي
 

يعد "المعهد الفني الصناعي" من المعاهد الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ويقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وأيضا يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة (علمي رياضة ).
 

مدة الدراسة بالمعهد
 مدة الدراسة بالمعهد سنتان ويعطي دبلوما فوق المتوسط بعد انتهاء السنتين. ويسمح التحويل من المعهد لاحدي الكليات سواء الهندسة، الفنون الجميلة، التربية والتربية النوعية، الزراعة، أو معاهد الهندسة العليا لكن وفقا لشروط معينة كالمجموع بالنسبة للهندسة والتربية والتربية النوعية ومعاهد الهندسة العليا والتعليم الصناعي أما بالنسبة للفنون الجميلة والزراعة علي حسب القسم في المعهد وأيضا المجموع وسوف نتناول كل هذا بالتفصيل في السطور التالية.
 

أقسام المعهد 
 بالنسبة للأقسام الموجودة في المعهد الفني الصناعي تختلف من معهد لآخر وليست ثابتة في المعهد وتكون الأقسام: «قسم أجهزة إليكترونية، قسم تبريد وتكييف، قسم ميكانيكا سيارات، قسم تشغيل وتشكيل المعادن، قسم شبكات وآلات كهربية، قسم تك العمارة، قسم بيولوجي (شبرا)».

طريقة التحويل من المعهد لكلية الهندسة
 

"التحويل من المعهد الفني الصناعي لكلية الهندسة" وتنسيقها بالنسبة لخريجى المعهد يتم بعد انتهاء مدة الدراسة في المعهد يسمح للطلاب التحويل لكلية "الهندسة" (حكومية) بما في ذلك كلية هندسة بترول وتعدين السويس إذا حصل الطالب علي مجموعها بشكل مباشر عن طريق التنسيق.
 

ويتم ذلك عند حصول الطالب على تقدير امتياز  لضمان دخول كلية الهندسة أما بالنسبة لهندسة البترول والتعدين فيكون مجموعها تقريبا 99% ومجموع القبول للكليات  هو نفس مجموع التي تقبل به كلية الهندسة لطلبة دبلوم الصنايع 5 سنوات.
 

ويمكن بالفعل إذا لم يحصل الطالب على مجموع الكلية الالتحاق بها عن طريق عمل معادلة وهذه المعادلة تعقد سنويا للالتحاق الطلاب غير الحاصلين علي تقديرات عليا لدخول كليات الهندسة أو هندسة بترول وتعدين السويس أيضا التعرف علي تفاصيل وشروط معادلة كلية الهندسة. 

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