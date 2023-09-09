أستاذ علاقات دولية: روح التلاحم والتضامن العربي ظهرت بعد زلازل المغرب المدمر

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم، يعتبر مأساة كبيرة، وقد أثار تضامنًا عربيًا واسعًا.

وأشاد بالرسالة التي نشرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب فيها عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي.

وخلال مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أوضح الدكتور حامد فارس، أن رسالة الرئيس السيسي، تعكس روح التلاحم العربي، والتضامن القائم بين الدول العربية في مثل هذه اللحظات الصعبة.

وأشار إلى أن هذا التضامن يظهر بوضوح على صعيدين، الأول؛ هو التضامن الإنساني والإنسانيّة المشتركة بين الشعوب العربية، والثاني؛ هو التضامن الدبلوماسي الذي يظهر على الساحة الدولية.

وأوضح أيضًا، أن "دبلوماسية الزلزال" تكون محورًا لتغطية كافة الأوضاع السياسية، وهذا ما تمثله الدبلوماسية في مثل هذه الظروف، سواء في المغرب أو سابقاً في سوريا وتركيا، حيث يتجلى التضامن والدعم الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.