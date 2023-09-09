رقم ضحايا صادم .. ماضٍ مؤلم لـ المغرب مع أخطر الزلازل

تسببت الزلازل الخطيرة في المغرب، والتي وصفتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها غير شائعة لكنها متوقعة، في حدوث وفيات وأضرار اقتصادية كبيرة من قبل.

كان أسوأ زلزال في تاريخ المغرب الحديث الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة وأدى إلى مقتل حوالي 12 ألف شخص وإصابة 12 ألف آخرين في مارس 1960.

انهارت مدينة أغادير الساحلية الغربية تحت قوة الزلزال. هلك حوالي ثلث سكانها. وسويت بالأرض المطاعم والمتاجر والسوق المركزي. ودُفن آلاف الأشخاص تحت الخرسانة.

ووفقا لأرشيف نيويورك تايمز، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة شمال المغرب في فبراير 2004، مما أسفر عن مقتل نحو 630 شخصًا وإصابة المئات وتشريد نحو 15 ألف شخص.

أدى هذا الزلزال، الذي وقع في مدينة الحسيمة الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، إلى تدمير منازل مبنية من الطوب اللبن ودفن سكانا نائمين تحت الأنقاض. وفي قرية مجاورة، سويت المنازل بالأرض مثل الصناديق الكرتونية. وفي اليوم التالي، احتج العشرات من الناجين الذين شردوا بسبب الزلزال على ما قالوا إنه نقص المساعدات الحكومية. وذكرت شبكة سي إن إن في ذلك الوقت أن عدة أشخاص أصيبوا في اشتباك بين المتظاهرين والجيش المغربي في ذلك اليوم.

أدت الزلازل الكبيرة الأخرى في المغرب إلى مقتل عدد أقل من الأشخاص. أدى زلزال بقوة 7.8 درجة في مارس 1969 إلى مقتل نحو عشرة أشخاص. وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة المغرب وإسبانيا في يناير 2016، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.