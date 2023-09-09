شريف خاطر: أسبوع شباب الجامعات يحقق مبادئ الجمهورية الجديدة

شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ 13، والذي تستضيفه جامعة حلوان، تحت شعار “جمهورية جديدة – حلم وطن”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد افتتاح فعاليات الأسبوع كلا من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور رؤساء الجامعات المشاركة وقيادات وزارة التعليم العالي، وبمشاركة 45 جامعة ومعهدا.

وأكد خاطر أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرا لدعم الشباب وطموحاتهم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مبادئ الجمهورية الجديدة وطبقا لاستراتيجية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهارات الشباب المتنوعة، وأن أسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية؛ للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والجوالة.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد رئيس جامعة المنصورة، الفرق الطلابية من الجامعة، المشاركة في المنافسات المختلفة، كما حثهم على المنافسة الشريفة وتحقيق الفوز، مؤكدا ثقته فى مواهب وقدرات أبنائه طلاب وطالبات جامعة المنصورة.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة تشارك هذا العام في أسبوع شباب الجامعات، بوفد برئاسة الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري ورئيس الوفد، أحمد العشرى مدير إدارة رعاية الطلاب ومديري إدارات الأنشطة الطلابية من خلال الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات سواء الرياضية بمختلف الفرق، بالإضافة إلى النشاط العلمي والجوالة.