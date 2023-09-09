حسام عبدالغفار: الحياة الكريمة للمواطنين تتطلب تقديم خدمات ذات جودة عالية |فيديو

مؤتمر السكان العالمي يمثل نقطة انطلاق مهمة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مؤتمر السكان العالمي، مؤكدًا أنه يمثل نقطة انطلاق مهمة، خاصة بالنظر إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلته في برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن من بين أهم تكليفات مؤتمر السكان توفير جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين قطاع التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص عمل، كما أكد أهمية زيادة التمويل وتشجيع الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص بهذا الصدد.

وأكد حسام عبد الغفار أن تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين يتطلب التركيز على تقديم خدمات ذات جودة عالية، وليس مجرد توفير الخدمات بشكل عام.

وشدّد على أهمية ضمان حقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية، وكذلك حقوق الأمهات في اختيار السن المناسبة للحمل والزواج، لافتًا إلى أهمية اختيار الشركاء المناسبين لضمان مستقبل أفضل.