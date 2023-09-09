كاتب وروائي يكشف سبب ضرورة ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة| فيديو

‏قال الكاتب والروائي حمدي البطران، إن ما تم إنجازه منذ عام 2013 وحتى الآن في فترة حكم الرئيس السيسي، يجب أن يستمر ويترشح لولاية جديدة، وأي تغيير سيحدث في هذه الفترة؛ سيعيدنا إلى نقطة الصفر.

‏وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الشعب المصري لن يشعر بالحالة التي هو فيها؛ إلا إذا فقد جزءا منها، مثل الشخص السليم، لا يشعر بالصحة التي هو فيها؛ إلا عندما يصاب بمرض.

وأكد أن هناك إنجازات تحققت، لكن للأسف ننساها، وأول إنجاز، هو الأمن والأمان الذي استقر بشكل كبير، لدرجة أننا لا نشعر بذلك.