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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: نحتاج تدخل الرئيس السيسي لإنشاء قانون الصناعة الموحد

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

‏قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه قبل الحكم على أي مسؤول يجب أن نضع أنفسنا مكانه ومعرفة ما هي الأدوات التي يملكها، وللحكم على الرئيس السيسي يجب معرفة انه تولى الحكم في عام 2014 والنمو الاقتصادي وقتها كان صفر وكان هناك مكافحة إرهاب ولا يوجد مؤسسات للدولة، والأوضاع كانت متأزمة في فترة 2013 قبل تدخل الرئيس السيسي.


‏وتابع خلال حواره مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن إنشاء مدينة العلمين أحيا الساحل الشمالي وان مصر شهدت طفرة في كل المجالات، مضيفا أنه تم دخول الصرف الصحي في مصر إلى 4000 قرية بعد أن كان في 600 فقط.

 

‏وأضاف أن الطرق والكباري لها تأثير على كافة القطاعات وأسهمت في عجلة التنمية، مضيفا أن قوانين الصناعة لا تليق بالجمهورية الجديدة ويجب وضع قانون صناعة موحد، وأننا نحتاج إلى تدخل الرئيس السيسي لإنشاء قانون الصناعة الموحد.

الرئيس السيسي النائب معتز محمود مجلس النواب مكافحة إرهاب الإعلامي محمد الباز مصر

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نائب: نحتاج تدخل الرئيس السيسي لإنشاء قانون الصناعة الموحد

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