بعد كارثة الزلزال.. هل يشهد المغرب تسونامي؟.. القومي للبحوث الفلكية يجيب|فيديو

علّق محمود صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على زلزال المغرب المدمر.

وقال محمود صلاح الحديدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من الصعب حدوث تسونامي في المغرب".

وأضاف محمود صلاح الحديدي: "مركز وبؤرة زلزال المغرب بعيدة عن السواحل وبالتالي لن يتسبب في حدوث تسونامي".

وتابع محمود صلاح الحديدي:"عمق زلزال المغرب حوال 18.5 كيلو متر من سطح الأرض".

وأكمل محمود صلاح الحديدي: "المنطقة التي حدث بها الزلزال في المغرب، تتواجد على الحد الفاصل بين الصفيحة الإفريقية والأوروآسيوية".

وأكمل محمود صلاح الحديدي: “الصفيحة الإفريقية تتحرك في اتجاه الشمال، وبالتالي تحدث زلازل نتيجة تلك الحركة”.