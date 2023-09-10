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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد كارثة الزلزال.. هل يشهد المغرب تسونامي؟.. القومي للبحوث الفلكية يجيب|فيديو

زلزال المغرب
زلزال المغرب

علّق محمود صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  على زلزال المغرب المدمر.

 

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وقال محمود صلاح الحديدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من الصعب حدوث تسونامي في المغرب".

 

وأضاف محمود صلاح الحديدي: "مركز وبؤرة زلزال المغرب بعيدة عن السواحل وبالتالي لن يتسبب في حدوث تسونامي".

 

 وتابع محمود صلاح الحديدي:"عمق زلزال المغرب حوال 18.5 كيلو متر من سطح الأرض".

 

وأكمل محمود صلاح الحديدي: "المنطقة التي حدث بها الزلزال في المغرب، تتواجد على الحد الفاصل بين الصفيحة الإفريقية والأوروآسيوية".

 

وأكمل محمود صلاح الحديدي: “الصفيحة الإفريقية تتحرك في اتجاه الشمال، وبالتالي تحدث زلازل نتيجة تلك الحركة”.

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