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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الخليل

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الفتى الفلسطيني ميلاد منذر الراعي (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم العروب

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وقالت مصادر محلية للوكالة إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال الفلسطينيين عند مدخل مخيم العروب، ما تسبب بإصابة الفتى ميلاد منذر الراعي بالرصاص الحي في الظهر، حيث نقل من قبل طواقم الإسعاف إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بجراحه.

وأشارت الوكالة إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

 

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