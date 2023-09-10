محمد حجازي: ‏الرئيس السيسي ألقى الضوء على مشكلات التمويل في قمة العشرين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة العشرين تضم الاقتصاديات الأكثر والأسرع تأثيرا في العالم وتواجد مصر ممثلة عن الدول النامية والدول الإفريقية لتعبر عن طموحاتهم ومشاكلهم والتحديات التي يواجهوها كانت هامة وضرورية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن ذلك ظهر في الكلمة الشاملة التي تحدث فيها الرئيس السيسي عن الأزمات الدولية الراهنة وعن اختلال الهيكل المالي العالمي والعديد من المشاكل الهيكلية التي تواجه الدول النامية وعلى رأسها مشكلة الديون ومشكلات التمويل.