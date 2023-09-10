محمد حجازي: ‏الرئيس السيسي ألقى الضوء على مشكلات التمويل في قمة العشرين

قال السفير محمد حجازي، ‏مساعد وزير الخارجية الأسبق، ‏إن قمة العشرين تضم الاقتصاديات الأكثر والأسرع تأثيرا في العالم وتواجد مصر ممثلة عن الدول النامية والدول الإفريقية لتعبر عن طموحاتهم ومشاكلهم والتحديات التي ‏يواجهوها كانت هامة وضرورية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن ذلك ظهر ‏في الكلمة الشاملة التي تحدث فيها الرئيس السيسي عن ‏الأزمات الدولية الراهنة وعن اختلال الهيكل المالي ‏العالمي والعديد من المشاكل الهيكلية التي تواجه الدول النامية وعلى رأسها مشكلة الديون ومشكلات التمويل.