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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سهام صالح تستعرض جمالها بفستان أبيض لافت.. صور

سهام صالح
سهام صالح

حرصت الإعلامية سهام صالح علي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالعا بلوك جذاب". 

تألقت سهام صالح، بإطلالة ملفتة؛ مرتدية فستان مجسم ابيض اللون، ووضعت مكياجًا ناعمًا، يبرز جمال ملامحها، مما أثار إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

وتقدم الإعلامية سهام صالح، برنامج" الكلاسيكو"على شاشة dmc يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويهتم برنامج الكلاسيكو، بكل ما يخص الكرة المحلية والعالمية، وتقدمه الإعلامية سهام صالح قريبا على قناة دى إم سى.

يذكر أن سهام صالح قد عملت عام 2008 كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوائل عام 2009 ومنها إلى قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، واستمرت قرابة ال ٧ سنوات ثم بعد ذلك اتجهت إلى الإعلام الرياضي في قناة الأهلي، كما أنها تعمل وكيل أول نقابة الإعلاميين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٤١٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٣٩٥٦
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٣٩٥٦

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