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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقدم مبتور.. رجل يقرأ القرآن بصوت الطبلاوي داخل نفق الحسين

عم علي
عم علي

بقدمين مبتورين وجلباب رث، يجلس عم علي، الرجل الخمسيني فارشا الأرض ومتكئا على الرصيف داخل نفق الحسين بالقرب من منطقة سوق خان الخليلي ليبهر جميع المارة بصوته العذب خلال تلاوته للقرآن الكريم.

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يجلس على داخل نفق الحسين يتلو آيات من كتاب الله بأصوات القراء والذين أجاد تقليد أصواتهم، لكن المفاجأة كانت حين تلا بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي يعشقه المصريون.

نسخة طبق الأصل من الطبلاوي

نال علي استحسان المارة على تلاوته بصوت الشيخ الطبلاوي حيث وصفه البعض ب “نسخة طبق الأصل” لقربه من نبرة الصوت وقوة الأداء وتمكنه في التلاوة وإجادته للأحكام.

 

وحصد مقطع الفيديو القصير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات التي عبرت عن إعجابها بصوت علي، الرجل الذي يعرفه جميع من يتردد على هذا النفق.

عم علي نفق الحسين خان الخليلي

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