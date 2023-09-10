هدى الإتربي تخطف القلوب بأحدث إطلالاتها الصيفية

نشرت الفنانة هدي الإتربي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هدى الإتربي في الصور علي شاطئ البحر بإطلالة صيفة جذابة، مرتدية فستانًا طويلاً باللون الاسود، ومعتمدة على الميكب الهادئ الجذاب وانسدال خصلات شعرها السوداء.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراءرخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.