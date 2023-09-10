بالأسود.. غفران محمد تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة غفران محمد، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت غفران محمد، بإطلالة ملفتة مرتدية فستان قصير أسود، ما أبرز جمالها وأنوثتها، كما تركت خصلات شعرها القصيرة منسدلة على كتفيها بشكل ناعم.

وشاركت غفران محمد فى مسلسل بابلو، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم: حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق.

آخر أعمال غفران محمد

كما شاركت فى مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف إنجي علاء، وضم المسلسل عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم أحمد صلاح السعدني، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وإيناس كامل.