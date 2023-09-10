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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي ضد اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد فاروق  عن موقف الثنائى إمام عاشور وياسر إبراهيم لاعبي النادي الأهلي من المشاركة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري .


وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة TeN :الجهاز الطبي الجديد في  النادي الأهلي استقر على إجراء اختبار طبي للاعب ياسر ابراهيم خلال الساعات المقبلة ، حيث أن حالة اللاعب في تحسن مستمر، وسوف يخضع إلى فحص طبي لحسم موقفه النهائي من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي".


وأضاف: "إمام عاشور جاهز من الناحية البدنية والطبية، وقرار دخوله قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق حسب رؤيته الفنية".


واختتم: "الحالة الفنية لـ إمام عاشور في التدريبات القادمة سوف تحسم موقفه، خاصةً بعد تقليص قائمة الفريق التي ستخوض المباراة إلى 18 لاعباً".

امام عاشور ياسر ابراهيم السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة

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