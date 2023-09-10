مهيب عبد الهادي: موديست صفقة مهمة جدا للأهلي

اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات الفرنسي أنتوني موديست لاعب فريق بوروسيا دورتموند السابق، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول في الموسم الجديد.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي تويتر: "موديست صفقة مهمة جدا وناجحة للنادي الأهلي في هذا التوقيت".

ويرغب الأهلي في حسم صفقة موديست اليوم الأحد أو الإثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

علي جانب آخر، يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري، في كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها على الأراضي السعودية.



