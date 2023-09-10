الرئيس السيسي وقادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح غاندي.. فيديو

.شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند.

و رافق الرئيس السيسي خلال المراسم عدد من قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين منهم رئيس الوزارة الهندي و الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس المفوضية الأوروبية إلى قبر المهاتما غاندي.

كما انها ليست الزيارة الأولى للرئيس السيسي للنصب التذكاري، حيث انه ذهب في يناير نفس العام ووضع تكليلاً من الزهور على قبر المهاتما غاندي.



غاندي علامة فارقة في التاريخ الإنساني

ويعتبر المهاتما غاندي علامة فارقة في التاريخ الإنساني وكان يدعوا إلى قيم العدل والسلام والمساواة.