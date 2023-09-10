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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط 25 منها.. 32 مسيرة روسية تهاجم أوكرانيا خلال الليل

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال قادة عسكريون في كييف إن روسيا هاجمت أوكرانيا بـ32 طائرة بدون طيار ليل الأحد، معظمها استهدف المناطق المحيطة بالعاصمة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أضاف القادة أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها.

ويأتي الهجوم الروسي في وقت يكثف فيه زعماء ومسؤولو كييف دعواتهم للحصول على دعم غربي إضافي لصد الغزو الروسي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا بـ 32 طائرة مسيرة، حيث دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها".

وأضافوا أن "الروس وجهوا معظم الطائرات بدون طيار الهجومية إلى منطقة كييف".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب كليتشكو عبر تطبيق تليجرام: "طائرات مسيرة لا تزال تتجه صوب كييف"، مضيفًا ان حطام طائرات مسيرة سقط على 3 مناطق ما أدى إلى نشوب حريق بالقرب من متنزه وإلحاق أضرار بالطرق.

وذكر كليتشكو أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة وفقاً للمعلومات الأولية.

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