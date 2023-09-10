لا يصارحك بحبه| 7 علامات جسدية تؤكد إعجابه بك.. تعرفي عليها

إن معرفة مشاعر شخص ما تكون في كثير من الأحيان لغزًا حقيقيًا، لكن لحسن الحظ أن إيماءاتنا الجسدية تعبر عن الكثير ما بداخلنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب. لذلك إليكي أكثر 7 علامات جسدية تعبر عن إعجاب الرجل بك دون التفوه بكلمة واحدة!.

رفع الحواجب

إذا كان الرجل معجبا بكي حقًا، فسيحب أن يسمعك ويراكي أكثر وأكثر دون وعي منه، وبالتالي سيفتح عينيه على نطاق أوسع عندما يراكي أو عندما تتحدثين ونتيجة لذلك سيرفع حاجبيه أيضًا.

الميل نحوك

هل يحاول شريكك الميل نحوك عندما تتحدثين رغم عدم وجودكم في مكان مزدحم أو صاخب؟ حسنًا، إنها علامة جسدية واضحة على إعجابه بك تدل على رغبته الشديدة في سماع كل ما تقولينه وعدم تفويت أي كلمة!

النفس العميق

إذا أخذ الرجل نفس عميق عندما نظر إليكي فلا يقتصر الأمر على حاجته للمزيد من الأكسجين فقط، بل هذا يعبر عن يحاول أن يكون جذابًا أكثر لكي من خلال جعل صدره أكبر وخصره أصغر.

التواصل بالعين

هل نظرتي إليه بالصدفة فوجدتيه ينظر إليكي؟ حسنًا، فهي علامة حقيقية على اهتمامه الشديد بك.

فالرجل الأكثر جرأة لا يشعر بالخجل من الحفاظ على تواصله بالعين معكي لفترة طويلة. أما الرجل الأقل جرأة ستجدينه يراقبك وينظر إليكي سرًا، إلى جانب ذلك، يميل الرجل إلى النظر للمرأة التي يحبها عندما تضحك، لهذا ركزي على مراقبتك لنظراته عندما تضحكين في المرة القادمة!.

المشي بجوارك

إذا أقدم الرجل على المشي أماك بخطوتين فهذا يدل على أنه يعتز بشخصيته أكثر من شخصيتك، أما إذا قرر السير بجوارك فهذا يظهر تمامًا مدى اهتمامه بك وبشخصيتك وقربه منك.

تغير الصوت

هل تتغير نبرة صوت شريكك عندما يتحدث إليكي؟ هل تصبح نبرته أكثر نعومة وهدوءًا؟ هنيئًا لكي، فهو معجب بكي حقًا. كما أنه يمكن أن يتحدث معكي بشكل أبطأ لأنه يشعر بالراحة والاسترخاء بجوارك!

رطوبة الأيدي

يمكن أن تدل رطوبة الأيدي على شعور الرجل بالحرارة أو التوتر عندما يكون بجوارك. كما أنها تدل على احتمالية خوفه من القيام بخطوة خاطئة أو قول شيئًا يضايقك. كل ذلك يزيد من مستوى العصبية لديه وبالتالي تبلل يده.