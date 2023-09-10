عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يصارحك بحبه| 7 علامات جسدية تؤكد إعجابه بك.. تعرفي عليها

لا يصارحك بحبه؟ 7
لا يصارحك بحبه؟ 7 علامات جسدية تأكد إعجابه بك.. تعرفي عليها

إن معرفة مشاعر شخص ما تكون في كثير من الأحيان لغزًا حقيقيًا، لكن لحسن الحظ أن إيماءاتنا الجسدية تعبر عن الكثير ما بداخلنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب. لذلك إليكي أكثر 7 علامات جسدية تعبر عن إعجاب الرجل بك دون التفوه بكلمة واحدة!.

رفع الحواجب

إذا كان الرجل معجبا بكي حقًا، فسيحب أن يسمعك ويراكي أكثر وأكثر دون وعي منه، وبالتالي سيفتح عينيه على نطاق أوسع عندما يراكي أو عندما تتحدثين ونتيجة لذلك سيرفع حاجبيه أيضًا.

الميل نحوك

هل يحاول شريكك الميل نحوك عندما تتحدثين رغم عدم وجودكم في مكان مزدحم أو صاخب؟ حسنًا، إنها علامة جسدية واضحة على إعجابه بك تدل على رغبته الشديدة في سماع كل ما تقولينه وعدم تفويت أي كلمة!

النفس العميق

إذا أخذ الرجل نفس عميق عندما نظر إليكي فلا يقتصر الأمر على حاجته للمزيد من الأكسجين فقط، بل هذا يعبر عن يحاول أن يكون جذابًا أكثر لكي من خلال جعل صدره أكبر وخصره أصغر.

التواصل بالعين

هل نظرتي إليه بالصدفة فوجدتيه ينظر إليكي؟ حسنًا، فهي علامة حقيقية على اهتمامه الشديد بك. 

فالرجل الأكثر جرأة لا يشعر بالخجل من الحفاظ على تواصله بالعين معكي لفترة طويلة. أما الرجل الأقل جرأة ستجدينه يراقبك وينظر إليكي سرًا، إلى جانب ذلك، يميل الرجل إلى النظر للمرأة التي يحبها عندما تضحك، لهذا ركزي على مراقبتك لنظراته عندما تضحكين في المرة القادمة!.

المشي بجوارك

إذا أقدم الرجل على المشي أماك بخطوتين فهذا يدل على أنه يعتز بشخصيته أكثر من شخصيتك، أما إذا قرر السير بجوارك فهذا يظهر تمامًا مدى اهتمامه بك وبشخصيتك وقربه منك.

تغير الصوت

هل تتغير نبرة صوت شريكك عندما يتحدث إليكي؟ هل تصبح نبرته أكثر نعومة وهدوءًا؟ هنيئًا لكي، فهو معجب بكي حقًا. كما أنه يمكن أن يتحدث معكي بشكل أبطأ لأنه يشعر بالراحة والاسترخاء بجوارك!

رطوبة الأيدي

يمكن أن تدل رطوبة الأيدي على شعور الرجل بالحرارة أو التوتر عندما يكون بجوارك. كما أنها تدل على احتمالية خوفه من القيام بخطوة خاطئة أو قول شيئًا يضايقك. كل ذلك يزيد من مستوى العصبية لديه وبالتالي تبلل يده.

الحب علامات جسدية إعجاب الرجل بك الميل نحوك النفس العميق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

موضوعات متعلقة

هل استلمت رسالة واتساب من شركة دعاية وتسويق أجنبية؟ احذر فهي فخ!

أكل الحيوانات ووثائق الحرب السرية ولا يشبع أبدًا.. تعرف على أشهر جائع بالعالم

السحالي تحكم العالم.. 3 معتقدات غريبة يتبناها كبار مشاهير الغرب |تعرف عليها

الصور الأولى لسفينة ديزني السياحية الجديدة قبل إبحارها عام 2024.. مذهلة!

شاهد.. مطاردة بين الشرطة وثعبان بطول 12 قدمًا يتجول بأحد شوارع بريطانيا

شاهد.. كيف نفذ 3 من أخطر المجرمين المتسلسلين حول العالم جرائمهم

بالدود أو الطبيب| تصريف الشرايين من أجل الشفاء.. أغرب العادات الطبية القديمة

علماء بريطانيا يعيشون تحت الماء بحلول عام 2027 | تفاصيل

ترشيحاتنا

إسبانيا تدعم المغرب بفرق إنقاذ ومساعدات عقب الزلزال المدمر

كيف يمكن استخدام التعديل الـــ14 بالدستور الأمريكي لمنع ترامب من منافسة بايدن

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

تجيب جلطة.. تعليق نارى من شمس الكويتية على ياسمين عز ورضوى الشربينى

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فساتين ريش.. شاهد لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالات مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

فيديو

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ