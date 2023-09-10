كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

كشف الملحن محمد يحيى تفاصيل أعماله الغنائية المقبلة، التي ينتظر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع “صدى البلد” الإخباري، إنه يجهز لثلاث أغاني مع الشعراء أيمن بهجت قمر وصابر كمال ونادر عبد الله.

وحول دويتو السخان، قال محمد يحيى: «أغنية السخان عملتها أنا وأيمن، والأغنية دي أصلا كانت معمولة لفيلم هنيدي وبعدين ما تمتش، وبعدين جالي عمر كمال عايز يسمع مني فسمعتهاله فعجبته فخدها».

وتابع محمد يحيى، قائلاً: «أنا بالنسبالي شايفة أنا بحب الأغنية جدا وكان بالنسبالي برضو تجربة جديدة أنا لازم أجرب لأن أنا مش طول الوقت هبقى في نفس الحتة والفن تجارب، وعبد الباسط حمودة تجربة كانت جديدة بالنسبة لي».

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

حل الملحن محمد يحيى ضيفا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا.

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى.

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني.