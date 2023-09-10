عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يفوز على الجميع وأمينة خليل تلاحقه

أكرم حسنى
أكرم حسنى

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

وانضم كلا من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي، و"ع الزيرو" لمحمد رمضان، إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صف-، وش في وش- الشمس”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 2.080.355 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 792.992 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

وجاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش”، والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 737.972 جنيها.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

أولاد حريم كريم

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 270.350 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الثالث. 

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز. 

فيلم “بيت الروبي”

وتراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 145.182 جنيها، ليحصل على المركز الرابع بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم مرعي البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، وحقق إيرادات وصلت إلى 45.091 جنيه، ليحتل بذلك المركز الخامس.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم “ع الزيرو”

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 41.412 جنيه، واحتل المركز السادس.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

شمس

فيما حصد فيلم شمس والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالجليل  ليلة أمس اوصلت الي 25.219 جنيه. 

وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها علّه يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

فيلم “مستر إكس”

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 16161 جنيه، ليأتي في المركز السابع، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

أخبار الفن.. الموت يفجع طه دسوقى.. صدمة رضوى الشربينى ورد نارى على حلاقة أسما شريف منير.. بلاغ شيرين للنائب العام

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

مفيش وقت|محمود حجازي يعلن ارتباطه بفتاة جديدة بعد انفصاله عن أسما شريف منير

فيلم “البعبع”

بينما حقق  فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 5271 جنيه، لياتى فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “تاج”

فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى، وحقق إيرادات بلغت ‏705 جنيها ليحتل المركز العاشر.

ينتمي فيلم “تاج” لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

اكرم حسني أمير كرارة ايرادات الافلام بيت الروبي فيلم “مستر إكس” فيلم “العميل صفر” فيلم “بيت الروبي” فيلم “البعبع” فيلم “وش فى وش” فيلم “تاج” كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

موضوعات متعلقة

حضور جماهيري كبير لعروض نادى السينما المستقلة .. صور

مفيش وقت|محمود حجازي يعلن ارتباطه بفتاة جديدة بعد انفصاله عن أسما شريف منير

فى عيد ميلادها.. عمر فادية عكاشة الحقيقي.. وسر قرار الاعتزال وارتداء الحجاب

باسم سمرة: ابتعدت عن الشكل التقليدى لضابط الشرطة فى سفاح الجيزة

أفراح النجوم.. خطوبة عفروتو وابن عمرو أديب وثراء جبيل.. وزواج شقيقة خالد سرحان وياسمينا العلواني

الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في «الستات ما يعرفوش يكدبوا».. اليوم

يناقش صورة العائلة فى الدراما.. عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي

بعد تراجعها عن الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة لـ رضوى الشربيني

ترشيحاتنا

إسبانيا تدعم المغرب بفرق إنقاذ ومساعدات عقب الزلزال المدمر

كيف يمكن استخدام التعديل الـــ14 بالدستور الأمريكي لمنع ترامب من منافسة بايدن

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

تجيب جلطة.. تعليق نارى من شمس الكويتية على ياسمين عز ورضوى الشربينى

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فساتين ريش.. شاهد لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالات مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

فيديو

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ