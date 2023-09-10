على هامش قمة G20.. أردوغان يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية|صور

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.​​​​​​​

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، جرى اللقاء في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

وتناول أردوغان وبن سلمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات إقليمية ودولية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء السعودية، صورًا من اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي.