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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل القاهرة تنظم ندوة تثقيفية بأحكام قانوني العمل والطفل

صدى البلد

نظمت إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة؛ بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء  ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021،والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها،وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك بحضور 20  من العمال والإداريين داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة .

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال  حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي  تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت ، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل ، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل .

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