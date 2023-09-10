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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بنسبة إنجاز 97%.. «الجيزاوى» يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، تقرير جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023 على مستوى 25 وحدة فرعية بالجامعة، حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً، ما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة، ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تمّ رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة.

وقال القائم بعمل رئيس الجامعة إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها تلقت 2767 شكوى حتى 31 أغسطس الماضى بنسبة إنجاز 97% وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية (مجلس الوزراء)، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً خلال الفترة الزمنية المقررة، الأمر الذى جعل جامعة بنها من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تم التوجيه بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتأكيد على متابعة إجراءات رصدها فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى والتعامل معها بدقة وسرعة متناهية، ما كان له عظيم الأثر فى ترك آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضى  يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

وتابع: “كما تم تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها إلى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها”.

وذكر أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط  www.shakwa.eg، وأيضا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابى" عبر التليفون المحمول.

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