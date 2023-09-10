رسميا.. الإسماعيلي يعين محاميا دوليا لحسم قضايا الفيفا

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعيين المحامي السويسري ألكسندر روفينين محاميا للنادي في القضايا المرفوعة ضده بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .



وقرر مجلس بالإسماعيلي تعيين السويسري ألكسندر زين روفينين محاميا دوليا للنادي من أجل متابعة أحكام الدرجة الأولى الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية CA وغرفة تسوية المنازعات لصالح كلا من الإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو والبوليفي كارميلوو والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة والتونسي فراس الشواط

ويسعى مجلس الإسماعيلي الحالي بقيادة نصر أبو الحسن إلى انتهاء كافة القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الفيفا .