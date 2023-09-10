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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين.. وسفير بكين يحذر

ميلوني
ميلوني

أبلغت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، أن إيطاليا تخطط للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج، وفق ما ذكرت صحف هندية.

وأشارت ميلوني، إلى أن إيطاليا تخطط للخروج من اتفاقية الاستثمار التي أصبحت اختبارًا لعلاقات بلادها مع الولايات المتحدة.

ولفتت ميلوني، إلى أن إيطاليا تخطط للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، بينما لا تزال تتطلع إلى الحفاظ على العلاقات الودية مع بكين، وفقًا لمصدر  مطلع. 

ووقعت إيطاليا رسميًا على الاتفاقية في عام 2019.

وقال المصدر ، إن رئيسة الوزراء الإيطالية أخذت وقتها في دراسة الأمر، قبل أن تقرر الخروج من الاتفاقية، خوفا من الانتقام التجاري الصيني.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق، أن إيطاليا أشارت إلى حلفائها بأنها تعتزم الانسحاب من المبادرة الصينية، لكن ميلوني ظلت لعدة أشهر تطاردها  كيفية تسليم مثل هذا القرار إلى بكين مع الحد من مخاطر الانتقام.


وقالت ميلوني إنها ستزور الصين في الأشهر المقبلة.

لكن حذر سفير الصين لدى إيطاليا من أنه ستكون هناك "عواقب سلبية" على إيطاليا إذا انسحبت من الاتفاقية.
 

جورجيا ميلوني رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إيطاليا مبادرة الحزام والطريق الرئيس الصيني شي جين بينج

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