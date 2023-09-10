علي السيد: تدخل تركيا في المنطقة العربية لم ينجح وهي تحتاج لمصر.. فيديو

قال علي السيد، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية بأن التدخل الخارجي في الشأن العربي ضار جدا، وثبت أن الأذرع الإيرانية والتركية الموجودة في المنطقة لن تكون في صالحها.

وأضاف علي السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2“، أن الأذرع الخارجية أثبتت فشلها في الدول العربية، وتسببت في وجود صراعات داخلية كثيرة، ومصر كانت تراهن على سياستها مع تركيا.

وأكد أن تركيا حاولت أن تتدخل تدخلات لم تنجح على الإطلاق، وثبت أنها تسببت في مشكلات كبيرة، وقطع علاقات، منوها إلى أن تركيا تحتاج إلى مصر والمملكة العربية السعودية.

