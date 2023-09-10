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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 175 مسجدًا، منها 127 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و48 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير
مديرية أوقاف دمياط
2. بدوي بالناصرية - فارسكور
مديرية أوقاف الجيزة
3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط
مديرية أوقاف البحيرة 
4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير
5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير
6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى
7. التربية  جنا كليس  - النمرية – مركز أبو المطامير 
8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي
10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة
11. الهدى – شم القبلية – مغاغة
12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص 

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مديرية أوقاف الغربية
13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى
مديرية أوقاف قنا
14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى
مديرية أوقاف قنا
2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط
3. الحسن والحسين – بندر فرشوط
4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة 
5. عزبة الشريف – عزبة الشريف -  الأبعادية  - مركز دمنهور
6. المرادني –  مدينة دمنهور
7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار 
8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور

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