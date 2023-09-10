الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 175 مسجدًا، منها 127 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و48 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير

مديرية أوقاف دمياط

2. بدوي بالناصرية - فارسكور

مديرية أوقاف الجيزة

3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير

5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير

6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى

7. التربية جنا كليس - النمرية – مركز أبو المطامير

8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي

10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة

11. الهدى – شم القبلية – مغاغة

12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص



مديرية أوقاف الغربية

13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى

مديرية أوقاف قنا

14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى

مديرية أوقاف قنا

2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط

3. الحسن والحسين – بندر فرشوط

4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

5. عزبة الشريف – عزبة الشريف - الأبعادية - مركز دمنهور

6. المرادني – مدينة دمنهور

7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار

8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور