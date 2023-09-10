دعاء مستجاب للمريض.. أدعية من القرآن والسنة رددها في أي وقت

الدعاء للمريض له أهمية كبيرة جدا إذا كان لدى العبد يقين تام بأن الله سوف يستجيب له ويتحقق الشفاء عاجلا وليس آجلا ، ودعاء مستجاب للمريض له أهمية كبرى من حيث الحالة النفسية وشعوره العام بأن أحبابه وأقرانه بجواره وأنهم يتمنون عودته بفارغ الصبر ويعتبر جزءا كبيرا من العلاج ، لأن دعاء شفاء المريض أثناء زيارته يرفع الحالة المعنوية له ويجدد أمله في الشفاء ، وأجمع جميع جهابذة الطب أن الحالة المزاجية والنفسية بوجه عام للمريض تسهم بشكل كبير في العلاج بنسبة 90% .

دعاء شفاء للمريض

يوجد دعاء مستجاب للمريض من بين عدة أدعية وردت في السنة النبوية منها : ( اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

ويوجد دعاء مستجاب للمريض آخر وهو: ( ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. رب إني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين.

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل و النهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم البسه الصحه والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

ورد في حديث صريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الحث على الدعاء للآخرين حيث قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر».

دعاء الشفاء العاجل مجرب

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأدعية والأحاديث والآيات التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها إن أصابه المرض أو أصاب أحد أقربائه أو أبنائه أو أهل بيته، وهي آيات وأحاديث كثيرة، أما الأحاديث فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها دون ذلك؛ ومنها:

قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات.

قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

قراءة المعوذتين، وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات.

قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات.

قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: «أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

دعاء للمريض من السنة



يعني دعاء للمريض من السنة النبوية الشريفة، دعاء للمريض بالشفاء العاجل بتلك الأدعية المأثورة، الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي تقال لاستشفاء المريض ومنها:

قال رسول الله: «بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

«أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».



«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات».

«لا بأس، طهور إن شاء الله».

«اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».