دعاء للوقاية من الحسد في الصباح.. تكن في معية الله حتى تمسي

الحسد من الأمور التى تتواجد بكثرة بين الناس؛ حيث يتمنى الإنسان تحول نعمة رزق بها غيره إليه أو زوالها من الأساس، ولكى يدفع المحسود شر الحاسد عنه؛ عليه أن يتعوذ من شره، ويلجأ إلى الله -تعالى ويتوكل عليه، ويقبل عليه بإخلاص، ويكثر من الصدقة بنية دفع البلاء وشر الحاسد عنه، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله- سبحانه-؛ وتستعرض لكم « صدى البلد» الحسد وأدعية الوقاية منه..

أدعية للوقاية من العين والحسد في الصباح

الحسد من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان، فيشعر بالضيق والاكتئاب والمرض، ومن الأدعية المأثورة للحسد والعين:

-«اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

-«أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».



«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم»، ثلاث مرات.

-«بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين، أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك».

-«أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

-«أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن».

كما على المسلم أيضا أن يحرص على المداومة على قراءة القرآن الكريم – خاصة السور والآيات الآتية:

- آية الكرسي، وفيها يقول – تعالى- :«الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم».

- آواخر سورة البقرة«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ۚ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ۚ وقالوا سمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربنا وإليك المصير* لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۚ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۗ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

- سورة الإخلاص:« قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد».

-سورة الفلق: «قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد».

- سورة الناس:« قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إلٰه الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس».

دعاء يحمي من العين والحسد

ورد في السنة النبوية مجموعة من أدعية التحصين من الحسد والعين، منها:

- أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطام وهامة، ومن كل عين لامة ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. «3 مرات صباحا ومساء».

- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق «3 مرات صباحا ومساء».

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم «3 مرات صباحا ومساء».

- بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

- أسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج أمري ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب بسم الله أرقيك والله يرعاك والله يشفيك والله يشفيك والله يبرؤك والله يجيرك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم.



ورد في السنة النبوية مجموعة من أدعية التحصين من الحسد والعين، منها:

- أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطام وهامة، ومن كل عين لامة ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. «3 مرات صباحا ومساء».

- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق «3 مرات صباحا ومساء».

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم «3 مرات صباحا ومساء».

- بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

- أسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج أمري ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب بسم الله أرقيك والله يرعاك والله يشفيك والله يشفيك والله يبرؤك والله يجيرك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم.

- بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة. اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت.

- اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها.

- تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو ، إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ورب كل شيء ، وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبي الله الذي هو حسبي ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق.

