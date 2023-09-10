مستبشرًا ببدء عصر جديد.. ماذا قال بايدن خلال زيارته إلى فيتنام؟

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فيتنام اليوم الأحد في زيارة دولة للاحتفال بتحسين جديد في العلاقات مع فيتنام، على الرغم من المخاوف بشأن حملة القمع الأخيرة في البلاد والتقارير التي تفيد بأن البلاد تسعى سرًا إلى إبرام صفقة أسلحة مع روسيا.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تتمحور رحلة بايدن إلى هانوي، والتي تتضمن مؤتمرًا صحفيًا مقررًا اليوم الأحد، حول توقيع "شراكة استراتيجية شاملة" مع الفيتناميين، وهو وضع رمزي ولكنه مهم تطمح إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأكد الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى فيتنام استبشاره ببدء عصر جديد من التعاون مع هذه البلاد.

والتقى بايدن مع نجوين فو ترونج، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، في غرفة اجتماعات كبيرة في مقر الحزب في هانوي يوم الأحد.

ورحب الأمين العام، ببايدن وتحدث عن كيف سيكون اجتماعهما فرصة مهمة لتحسين التعاون. وقال: "أتمنى أن تكون زيارتك لفيتنام ناجحة للغاية".

وتُظهر الزيارة أن الولايات المتحدة وفيتنام "شريكان مهمان في وقت حرج"، كما قال جون فاينر، نائب مستشار الرئيس للأمن القومي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان بايدن يسافر من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.