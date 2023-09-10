عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستبشرًا ببدء عصر جديد.. ماذا قال بايدن خلال زيارته إلى فيتنام؟

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فيتنام اليوم الأحد في زيارة دولة للاحتفال بتحسين جديد في العلاقات مع فيتنام، على الرغم من المخاوف بشأن حملة القمع الأخيرة في البلاد والتقارير التي تفيد بأن البلاد تسعى سرًا إلى إبرام صفقة أسلحة مع روسيا.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تتمحور رحلة بايدن إلى هانوي، والتي تتضمن مؤتمرًا صحفيًا مقررًا اليوم الأحد، حول توقيع "شراكة استراتيجية شاملة" مع الفيتناميين، وهو وضع رمزي ولكنه مهم تطمح إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأكد الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى فيتنام استبشاره ببدء عصر جديد من التعاون مع هذه البلاد.

والتقى بايدن مع نجوين فو ترونج، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، في غرفة اجتماعات كبيرة في مقر الحزب في هانوي يوم الأحد.

ورحب الأمين العام، ببايدن وتحدث عن كيف سيكون اجتماعهما فرصة مهمة لتحسين التعاون. وقال: "أتمنى أن تكون زيارتك لفيتنام ناجحة للغاية".

وتُظهر الزيارة أن الولايات المتحدة وفيتنام "شريكان مهمان في وقت حرج"، كما قال جون فاينر، نائب مستشار الرئيس للأمن القومي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان بايدن يسافر من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.

فيتنام الرئيس الأمريكي جو بايدن شراكة استراتيجية شاملة الرئيس الأمريكي العاصمة الفيتنامية هانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

بعد كارثة المغرب.. خبير يحذر من دمار هائل قد يلحق بهذه الدولة

رقم 9 كلمة السر.. مدرب الزمالك يرفع راية التحدي وعينه على الكونفيدرالية

إقبال ممتاز.. أيهما افضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»| تفاصيل

كارثة القرن.. خبير يكشف مفاجأة عن الزلزال القادم في المغرب

وزير الري: التعامل مع مخلفات التطهيرات بنقلها إلى المقالب العمومية للتخلص منها بأمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ