فرنسا جاهزة .. ماكرون ينتظر قرار سلطات المغرب للمساعدة بعد الزلزال

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، أن فرنسا مستعدة للتدخل "عندما تقررالسلطات المغربية ذلك".

وحسب وكالة “مونت كارلو”، قال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المنظم على هامش ختام أعمال مجموعة قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، إن فرنسا مستعدة "للتدخل" وإرسال فريق إنقاذ لمساعدة المغرب المتضرر من الزلزال المدمر الذي خلف ما لا يقل عن 2000 قتيل.

وأضاف أن التجهيزات من أجل إرسال المساعدات إلى المغرب قد انطلقت، لافتًا أنه تم حشد “كافة الفرق التقنية والأمنية لتكون قادرة على التدخل عندما يقرر المغرب ذلك”.

ولفت إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التزموا بجانب فرنسا "بدعم المغرب والشعب المغربي ماديا لإعادة الإعمار".

في نفس السياق، وصل فريق من رجال الإنقاذ الفرنسيين إلى المغرب كمتطوعين وبمبادرتهم الشخصية فجر اليوم الأحد للمشاركة في عمليات الانقاذ قرب مدينة مراكش، وفق المعلومات التي أدلت بها سلطات محلية فرنسية.

ويتألف هذا الفريق من أربعة عناصر متخصصين في عمليات الإنقاذ والبحث، وحمل الفريق القادم من مدينة ليون الفرنسية معدات يناهز وزنها 300 كلج.