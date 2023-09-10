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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة عن الخدمات التموينية المجانية بمطاى في المنيا

ندوة عن الخدمات التموينية
ندوة عن الخدمات التموينية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، ندوة توعية عن الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بالمجان من خلال مكاتب التموين، وذلك تتفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بجميع القطاعات، لافتة إلى أن الدولة تسعى لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة.

كما تناولت الندوة دور إدارة التموين ومكاتب التموين في حل مشاكل المواطنين من خلال استخراج البطاقات التموينية، وتقديم جميع الخدمات التموينية الأخرى. 

واختتمت الندوة بالإجابة عن جميع الاستفسارات من الحاضرين، وذلك لزيادة الوعي وتعريف المواطنين بالخدمات التموينية المجانية.

 

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