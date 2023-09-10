عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تلفت الأنظار وتشعل السوشيال ميديا

ديانا حداد
ديانا حداد

 نشرت الفنانة ديانا حداد عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بشكل طبيعي بدون ميكاب لافت للأنظار داخل سيارتها البنتلي

هذا الجمال اللافت للأنظار جعل الجمهور يكتب لها في التعليقات :" أيقونة الجمال والإبداع، كل مرة وأنتي أصغر وأصغر"، وطالبها المحبين ايضا ان تحضر لها أغنية عراقية بصوتها.

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

مفيش وقت|محمود حجازي يعلن ارتباطه بفتاة جديدة بعد انفصاله عن أسما شريف منير

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

حققت ديانا حداد  نجاحات كبير بأحدث إصداراتها اغنيتها يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ٢ مليون مشاهدة بعد أيام من طرحهت، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

ونشرت الفنانة ديانا حداد مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "النجمة اللبنانية" بفستان مُجسم دون أكمام وظهر مكشوف مصنوع من الجلد باللون الأسود، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد
الفنانة ديانا حداد ديانا حداد اغانى ديانا حداد حفلات ديانا حداد اعمال ديانا حداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

انتقادات طالت رجولته| شاهد… مفاجأة بقصة العروس التي حملت زوجها.. "مطلعش فرح"

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

موضوعات متعلقة

عبد الرحيم كمال يطالب بتكريم إبراهيم الموجي

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

داليا شوقى ترد على منتقديها فى سفاح الجيزة

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

أخبار الفن.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة.. سر أزمة أغنية إليسا

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

ترشيحاتنا

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين

فشل كبير .. قرار مفاجئ من الجيش الأوكراني يثير دهشة أمريكا

السفير أحمد حجاج: كلمة الرئيس في قمة العشرين ركزت على مشاكل أفريقيا

عاجل .. العاهل المغربي يعقد اجتماعا طارئا بعد كارثة الزلزال المدمر

الأعلى للقضاء يعتمد حركة المحاكم الابتدائية .. مستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ