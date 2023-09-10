ديانا حداد تلفت الأنظار وتشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ديانا حداد عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بشكل طبيعي بدون ميكاب لافت للأنظار داخل سيارتها البنتلي

هذا الجمال اللافت للأنظار جعل الجمهور يكتب لها في التعليقات :" أيقونة الجمال والإبداع، كل مرة وأنتي أصغر وأصغر"، وطالبها المحبين ايضا ان تحضر لها أغنية عراقية بصوتها.

حققت ديانا حداد نجاحات كبير بأحدث إصداراتها اغنيتها يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ٢ مليون مشاهدة بعد أيام من طرحهت، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

ونشرت الفنانة ديانا حداد مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "النجمة اللبنانية" بفستان مُجسم دون أكمام وظهر مكشوف مصنوع من الجلد باللون الأسود، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد

ديانا حداد