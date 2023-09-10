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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نجاه فنان شهير من الموت.. حالة أشرف مصيلحى وحلمى بكر.. تصريحات شمس الكويتية ضد ياسمين عز ورضوى الشربينى

شمس الكويتية
شمس الكويتية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

حالته النفسية جيدة.. عاطف إمام يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حلمى بكر.. خاص

كشف الدكتور عاطف إمام العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو نقابة الموسيقيين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حلمى بكر الذى يمكن حاليا فى منزله بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى المت به مؤخرا.

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لصدى البلد: حلمى بكر بخير وبصحة جيدة وليس هناك أى أثر  نفسي عليه.

بعد استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف مكيفة.. منال الصيفى تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها

كشفت المخرجة منال الصيفى، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنانة أشرف مصيلحى ، وذاك بعد استغاثتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بتوفير سيارة إسعاف مكيفة لنقه إلى المستشفى.

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن أشرف حالته “زى ما هى” ليس هناك أى جديد وهو حاليا فى منزله.

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن سر قص شعرها ومواصفات الرجل الذى ترغب فى الزواج منه، وذلك خلال لقائها ببرنامج Gossips.

وقالت شمس الكويتية: “لا أعرف لماذا دائما أحب أن أقص شعرى، ولكن هذا مرتبط بحالتى النفسية عندما أكون مطلقة أقوم بقص شعرى،  عندما أتعرض إلى خبر حزين أقص شعرى”.

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن رأيها فى كل من ياسمين عز ورضوى الشربينى، خلال تواجدها فى لقاء ببرنامج Gossip.

وقالت شمس الكويتية: "مش بطيق ياسمين عز  ورضوى الشربيني، جلطة، وحابه أوجه نصيحة لياسمين عز إنتي شاطرة في الماركيتنج وعملتي ضجة ووصلتي وخلاص غيري أسلوبك.. ورأيي إن رضوى الشربيني كمان شاطرة في الماركيتنج إنها طلعت قالت أنا ضد الرجالة لكن خلاص".

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يفوز على الجميع وأمينة خليل تلاحقه

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

مفيش وقت|محمود حجازي يعلن ارتباطه بفتاة جديدة بعد انفصاله عن أسما شريف منير

أعلن الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن ارتباطه وذلك بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.

اكتفى محمود حجازى بالتعليق قائلا : "احبك" ولم يفصح عن هوية الفتاة التى خطبها أو أى معلومات عنها سواء كانت من خارج الوسط الفنى أو داخله.

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

نشر الفنان شريف خير الله تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن نجاته من الموت بسبب حادث سير.

وعلق شريف خير الله قائلا : الحمد لله ربنا كريم، نجاني من حادث سير على طريق المحور، فجأة عربية لفت حوالين نفسها وكان بيني وبينها أقل من متر".

فى عيد ميلادها.. عمر فادية عكاشة الحقيقي.. وسر قرار الاعتزال وارتداء الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة فادية عكاشة بعيد ميلادها الثانى والثمانين والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى على الرغم من مشاركتها فى أدوار ثانوية.

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