قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة اجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني المتهم الاول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد احمد المتهم السادس بأمر الإحالة، وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس ، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر.. لجلسة اليوم الأخير من دور أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وواجه المتهمون في القضية المقيدة برقم 25991 لسنة 2014 ، عدداً من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.