ارتفاع شديد بالأسعار .. "تضخم الجشع" يجتاح أوروبا

قالت صحيفة “نيكاي” اليابانية، إن التضخم يستمر في الارتفاع في أوروبا الغربية، مع ارتفاع أسعار المستهلك الشهرية بنسبة تزيد عن 14% في المملكة المتحدة وأكثر من 10% في ألمانيا.

وزعمت الصحيفة، أن بعض تجار التجزئة قاموا برفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع تكاليفهم الأساسية.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 50% من الزيادات في الأسعار في المنطقة نتجت عن تحميل الشركات المحلية تكاليف أعلى للمستهلكين.

وانخفض الاستهلاك في جميع أنحاء المنطقة حيث تجاوزت زيادات الأسعار نمو الأجور.

واستشهدت “نيكاي” بتحليل للنتائج السنوية من 70 شركة أوروبية لتجارة التجزئة وتصنيع المواد الغذائية أجرته شركة الاستشارات الإدارية أوليفر وايمان، والتي أفادت التقارير أنها وجدت أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) ارتفعت بنسبة 11٪ في تجار التجزئة للأغذية وبنسبة 12٪ في المصنعين في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وكان هذا النمو مدفوعًا في الغالب بزيادة الإيرادات.

ونقل عن راينر مونش، الشريك في أوليفر وايمان، قوله: “الشركات في قطاع الأغذية تنظر إلى سياق التضخم باعتباره فرصة لمراجعة إدارة الأسعار لديها”.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، التي استشهدت بها صحيفة نيكي، شكل نمو أرباح الشركات 45% من التضخم في أوروبا العام الماضي، وهي نسبة أعلى من نسبة 40% التي تعزى إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وبحسب ما ورد، وجدت دراسة استقصائية للأسر أجرتها المفوضية الأوروبية أن معدل التضخم المتصور خلال العام الماضي ارتفع إلى 26٪ بين الأسر ذات الدخل المنخفض، وهو أعلى معدل منذ 20 عامًا.