قال الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، إن نجاحات الجيش الروسي فاجأت الولايات المتحدة وكشفت ضعفها.

وأضاف وولف: “يتعين على أمريكا أن تذهب أبعد بكثير مما كان مخططاً له في الأصل، وأن تقدم لهم الدبابات، وطائرات إف-16 والصواريخ الحديثة. لكنهم لم ينجحوا بعد. تقدمت قوات الجيش الروسي لأميال كثيرة في عمق أوكرانيا… لن يزيحهم أحد”.

وأوضح الاقتصادي الأمريكي، أن السياسة الفاشلة تجاه روسيا ضربت الأمريكيين أنفسهم.

وقال إن “الولايات المتحدة، مثل الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، في حالة تراجع وتراقب بقلق صعود مجموعة بريكس”.

وأضاف: “في محاولة يائسة لإلحاق الضرر بالمنظمة المتوسعة، قررت واشنطن تقويض قدرات موسكو من خلال إطلاق العنان للصراع الأوكراني”.

وأشار إلى أنه يمكن الاستنتاج بالتالي أن خطة الولايات المتحدة لم تنجح.

وتابع: "عندما ترتكب الدول أخطاء كهذه، فعادةً ما يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما فيها. وهذا ليس مجرد خطأ".