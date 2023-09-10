عاجل
على أعلى مستوى.. وزير الخارجية الروسي يتغني بالعلاقات مع الهند مبعوث الأمم المتحدة يناشد استمرار الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا فتاوى وأحكام.. كيف يتقي الإنسان ربه حيثما كان؟.. حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن.. المسح على الجورب.. متى يبطل وحكمه للرجال والنساء؟ السكك الحديدية:تكريم المتفوقين بالدورات التدريبية المتقدمة وخريجي أول دفعة من معهد تكنولوجيا النقل محافظ الغربية: الجمهورية الجديدة تهدف إلى تنمية شاملة للإنسان المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس التوقعات.. توغل الجيش الروسي في أوكرانيا يصدم أمريكا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، إن نجاحات الجيش الروسي فاجأت الولايات المتحدة وكشفت ضعفها.

وأضاف وولف: “يتعين على أمريكا أن تذهب أبعد بكثير مما كان مخططاً له في الأصل، وأن تقدم لهم الدبابات، وطائرات إف-16 والصواريخ الحديثة. لكنهم لم ينجحوا بعد. تقدمت قوات الجيش الروسي لأميال كثيرة في عمق أوكرانيا… لن يزيحهم أحد”.

وأوضح الاقتصادي الأمريكي، أن السياسة الفاشلة تجاه روسيا ضربت الأمريكيين أنفسهم.

وقال إن “الولايات المتحدة، مثل الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، في حالة تراجع وتراقب بقلق صعود مجموعة بريكس”.

وأضاف: “في محاولة يائسة لإلحاق الضرر بالمنظمة المتوسعة، قررت واشنطن تقويض قدرات موسكو من خلال إطلاق العنان للصراع الأوكراني”.

مصرع 2 من عمال الإغاثة الأجانب في أوكرانيا خلال قصف روسي

لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين

وأشار إلى أنه يمكن الاستنتاج بالتالي أن خطة الولايات المتحدة لم تنجح.

وتابع: "عندما ترتكب الدول أخطاء كهذه، فعادةً ما يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما فيها. وهذا ليس مجرد خطأ".

الولايات المتحدة الجيش الروسى موسكو روسيا أوكرانيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

انتقادات طالت رجولته| شاهد… مفاجأة بقصة العروس التي حملت زوجها.. "مطلعش فرح"

موضوعات متعلقة

أشبه بكارثة المغرب.. 24 محافظة تركية مهددة بحدوث زلازل خطيرة

بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

هزة زلزالية جديدة تضرب المغرب بقوة 4.5 على مقياس ريختر

استمرار التوتر والاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

كان يُلقي درسًا بالمسجد.. رد فعل واعظ مغربي أثناء وقوع الزلزال المُدمّر|شاهد

بيان عاجل من الأوقاف المغربية بشأن ضحايا الزلزال

الدنمارك.. اعتقال 60 شخصًا خلال احتجاج ضد مهرجان إريتري

ترشيحاتنا

30 يومًا .. أمريكا تصدم أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

ذعر وأصوات عالية تصم الآذان .. روايات مرعبة للناجين من زلزال المغرب

استعدوا للقتال.. الرئيس الصيني يوجه رسالة مهمة للجيش

“على أي خريطة رأيت ذلك” .. روسيا ترد على تصريحات بلينكن المثيرة للجدل

هزات المغرب.. 12 زلزالا أرعبت الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل

إعلان قمة العشرين يفسد خطط المستشار الألماني لـ«صفع» روسيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ