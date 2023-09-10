مصرع 2 من عمال الإغاثة الأجانب في أوكرانيا خلال قصف روسي

لقى اثنان من عمال الإغاثة الأجانب مصرعهما في شرق أوكرانيا، عندما أصاب القصف الروسي شاحنة صغيرة تقل فريقًا من أربعة أشخاص يعملون مع منظمة غير حكومية أوكرانية، بينما استهدفت عشرات الطائرات بدون طيار الروسية كييف وأصابت مدنيًا واحدًا على الأقل.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إن المتطوعين الأربعة من منظمة "الطريق إلى الإغاثة" غير الحكومية، التي تساعد في إجلاء الجرحى من مناطق الخطوط الأمامية، كانوا محاصرين داخل الشاحنة عندما انقلبت واشتعلت فيها النيران بعد أن أصابتها قذائف بالقرب من بلدة تشاسيف يار.

وأضافت أن الكندي أنتوني إحنات توفي في الهجوم، بينما أصيب المتطوع الطبي الألماني روبن ماويك والمتطوع السويدي يوهان ماتياس ثير بجروح خطيرة.

ولفتت إلى أنها لم تتمكن من تتبع مكان الراكبة الرابعة في الشاحنة، إيما إيجوال، وهي مواطنة إسبانية كانت مديرة المنظمة، والتي لقت مصرعها حسبما أعلنت السلطات في إسبانيا.

وبعد ساعات، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لوسائل إعلام إسبانية إن السلطات في مدريد تلقت "تأكيدا شفهيا" بوفاة إيجوال البالغ من العمر 32 عاما.