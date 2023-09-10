استعدوا للقتال.. الرئيس الصيني يوجه رسالة مهمة للجيش

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، قوات الجيش إلى تعزيز الاستعداد القتالي بشكل شامل.

كما وجه الرئيس الصيني تعليماته إلي القوات خلال تفقد مجموعة من وحدات الجيش مقرها في شمال شرق البلاد، بتعزيز التدريبات علي الأساليب المتطورة ورفع العزيمة القتالية للأفراد.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة آسيا توترات وصراعات لم تشهدها من قبل، حيث تواجه الصين تهديدات كبيرة من قبل أمريكا وحلفائها في المنطقة، كوريا الجنوبية واليابان.

من جهة أخري، تصاعد التوترات علي جانبي مضيق تايوان، ،مطالبة القوي الانفصالية في تايبيه بالانفصال عن البر الرئيسي، بمساعدة أمريكا.

في أعقاب تلك التوترات، أجري الجيش الصيني في أبريل من هذا العام، مناورات عسكرية حول تايوان في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.