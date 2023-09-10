عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجذاب.. ياسمين الخطيب تبرز جمالها في أحدث إطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا فضفاضا ومكشوفا باللون الاسود.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.

جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم " 2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب،  سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم وصلت أن تكون رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

IMG_٢٠٢٣٠٩١٠_١٦٣٠٣٠
IMG_٢٠٢٣٠٩١٠_١٦٣٠٣٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

انتقادات طالت رجولته| شاهد… مفاجأة بقصة العروس التي حملت زوجها.. "مطلعش فرح"

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الهلال الأحمر في مراكش بشأن زلزال المغرب

أمطار غزيرة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس

ضرب أهداف إقليمية وحمل صواريخ باليستية.. إمكانيات الغواصة النووية الجديدة لكوريا الشمالية

بالمستند.. العتال يتبرع ب 2 مليون لحل أزمة يد الزمالك

ترحيل24 ساعة وعطلة 3 أيام.. موعد إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاعين العام والخاص

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ